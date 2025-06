Milan, De Cuyper prima scelta: è l'erede di Theo Hernandez

Il Milan guarda in casa Bruges per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Igli Tare lavora con il club belga su due profili studiati a lungo nel corso dell’ultima stagione: Ardon Jashari, nazionale svizzero classe 2002, e Maxim De Cuyper, nazionale belga classe 2000. Quest’ultimo è il preferito per la successione di Theo Hernandez che il Milan ha deciso di cedere in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo il no del francese alla ricca offerta dell'Al Hilal, resta in piedi l'ipotesi Atletico Madrid, anche se a oggi c'è grande distanza tra richiesta, 30 milioni di euro, e offerta, poco meno di 20 milioni.

OBIETTIVO CONCRETO- Per De Cuyper i primi contatti risalgono al mese di marzo e ora si entra nella fase operativa: l'ex Westerloo è un obiettivo concreto del Milan. Il Bruges é una bottega molto cara e valuta il suo gioiello tra i 25 i 30 milioni di euro. Maxim sta crescendo partita dopo partita in termini di personalità. Alle spiccate doti in fase di spinta sta aggiungendo anche una buona predisposizione a lavorare anche senza palla in fase difensiva. Qualità che hanno stregato da mesi il club rossonero che ora prova l’assalto.

CONCORRENZA - Tare è consapevole delle difficoltà che presenta la pista De Cuyper ma non molla la presa. In primis c’è il Bruges che, storicamente, i suoi pezzi pregiati li vende sempre alle proprie condizioni. Subito dietro va considerata la concorrenza della Roma che ha avviato i primi contatti con gli agenti di Maxim in vista di una probabile cessione di Angelino. Lo spagnolo resta in orbita Al Hilal, che dopo il Mondiale per club tornerà all'assalto.

