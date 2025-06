Milan, sfida all'Inter per Leoni: Colombo come contropartita per il sorpasso

Si accende il derby di mercato tra Milan e Inter per Giovanni Leoni, talentuoso difensore centrale del Parma che dopo un'ottima stagione con la maglia dei crociati ha attirato l'interesse dei top club italiani. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in quel di via Aldo Rossi, la dirigenza rossonera potrebbe puntare su un doppio fattore per cercare di battere la concorrenza e assicurarsi un giovane di grande prospettiva, già pronto per fare il titolare in Serie A.

Il difensore classe 2006 è finito nel mirino di Milan, Inter e Juventus, con le due squadre meneghine al momento in vantaggio sulla Vecchia Signora. Come raccontato da Calciomercato.com negli scorsi giorni, il Parma per Leoni parte da una richiesta di 25 milioni di euro e non intende scendere oltre i 20 milioni con relativi bonus. Per Il Milan il difensore italiano è in cima alla lista dei desideri, anche se pure all'Inter piace molto il ragazzo e lo segue da diverso tempo.

Per cercare di battere la concorrenza nerazzurra, però, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Milan può contare sulla carta Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Diavolo che ha disputato la scorsa stagione a Empoli. La prima offerta del Milan potrebbe, quindi, essere composta da una parte cash, circa 15 milioni di euro, più il cartellino del centravanti classe 2002.

Visto che il Parma sta per cedere Bonny all'Inter, un attaccante di peso e che comunque conosce già bene la Serie A come Colombo potrebbe fare molto comodo al nuovo allenatore Carlos Cuesta.

