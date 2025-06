Milan, sfuma Ahanor: affare in chiusura con l'Atalanta

Cambia l’allenatore, ma non muta la direzione che l’Atalanta ha intrapreso da molti anni. Strategia chiara dei bergamaschi, sempre alla ricerca dei migliori talenti del panorama calcistico europeo. È in questo senso che si inserisce l’accelerazione di questi ultimi giorni da parte della dirigenza orobica nei confronti del Genoa e di Honest Ahanor.

Dopo la cessione di Matteo Ruggeri – diretto all’Atletico Madrid – l’Atalanta aveva individuato nel classe 2008 il perfetto sostituto per andare a riempire tale casella lasciata vuota dall’esterno italiano. Come riportato da Sky Sport, l’affare sembra esser in dirittura d’arrivo: i lombardi hanno in pugno Ahanor sulla base di un trasferimento da 15 milioni di euro più bonus per arrivare a una cifra complessiva che si avvicina ai 20 milioni.

Superata, dunque, definitivamente la concorrenza del Milan che si era fermato a una richiesta di informazioni e a un interesse sommario nei confronti del giovanissimo talento del Genoa. Nel corso della prossima settimana ci sarà la chiusura della trattativa fra Atalanta e liguri, con Ahanor che si trasferirà a Bergamo.