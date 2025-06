Milan, sfumato il talentino Røssing-Lelesiit

Sfumato il colpo per il Milan, che stava cercando un rinforzo per la fascia sinistra, individuato nel talentino norvegese classe 2007 Alexander Røssing-Lelesiit. Il giocatore 18enne, che può giocare su entrambe le fasce infatti è stato acquistato dall'Amburgo. Sarà quindi lo storico club tedesco, che attualmente occupa la seconda posizione in Bundesliga 2 - distante solo due punti dalla capolista Colonia - la nuova squadra del giovanissimo esterno, che lascia così la società norvegese del Lillestrøm dove era approdato nel 2022 dal Nittedal, formazione della sua città natale.

PRIME DICHIARAZIONI - "Sono felice di far parte dell'HSV e voglio aiutare il club e la squadra a vincere molte partite e a raccogliere punti per raggiungere il grande obiettivo" ha detto Alexander Rössing-Lelesiit, che indosserà la maglia numero 38. Sull'acquisto si è espresso il direttore sportivo dei tedeschi Claus Costa: "Alexander è un giocatore con un profilo molto interessante: è veloce, è un forte dribblatore e può giocare su entrambe le ali. È un giocatore che cerca sempre il dribbling e ha anche molta profondità".