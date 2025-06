Milan, si allontana Firpo: accordo in chiusura con il Real Betis

Il Real Betis sta definendo l’accordo con Junior Firpo, come riportato da Fabrizio Romano. Al terzino brasiliano, in scadenza di contratto con il Leeds il prossimo 30 giugno, è arrivata una proposta importante da parte del club spagnolo: i biancoverdi, infatti, hanno offerto un contratto di tre anni. L’accordo per il ritorno in Spagna a parametro zero è davvero vicino a essere chiuso, con l’accelerata da parte del Betis che ha convinto il giocatore ex Barcellona a un rientro in Liga.

IL MILAN SI ALLONTANA – Si chiude, virtualmente, dunque la possibilità di vedere il classe 1998 vestire la maglia Milan. Nel corso delle scorse settimane, infatti, la situazione del laterale mancino era stata monitorata come una potenziale occasione a zero per i rossoneri. Firpo, infatti, era stato individuato come una delle opzioni come sostituto/successore di Theo Hernandez, per il quale è concreto l’interesse da parte dell’Atletico Madrid, dopo che il transalpino ha rifiutato la destinazione saudita e l’Al Hilal di Simone Inzaghi.