Milan, si studia il post Maignan: da Carnesecchi a Svilar, tutte le piste

Mike Maignan e il Milan, una storia d’amore che rischia di terminare nel corso della finestra di mercato estiva. Il portiere francese, insignito dei gradi di capitano dall’ex allenatore dei rossoneri Sergio Conceicao, sta vivendo una fase delicata della propria avventura in quel del capoluogo lombardo, data una trattativa per il rinnovo attualmente in stand-by, un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e un forte interesse giunto direttamente da Londra, sponda Chelsea. I Blues, infatti, hanno avviato i primi contatti per l’estremo difensore classe ‘95 che percepisce un ingaggio da 2,8 milioni di euro. Il congelamento del prolungamento dell’accordo fra Maignan e il Milan ha portato il club inglese a muovere i primi passi verso l’ex Lille e PSG, chiamato a valutare l’eventuale offerta da parte dei londinesi.

LA POSIZIONE DEL MILAN – Il Milan, dal canto suo, consapevole del valore assoluto di un pilastro della propria rosa, ascolterà la proposta che il Chelsea metterà sul tavolo, considerando anche un contratto in scadenza al termine della prossima annata e un rinnovo con Maignan per il quale non è stata ancora data l’accelerata definitiva, dopo aver trovato un accordo all’inizio dell’anno per un rinnovo fino al 2030. Il club di Via Aldo Rossi aveva successivamente rimodulato al ribasso l’iniziale offerta per il prolungamento, una situazione non accolta con entusiasmo dall’entourage di Maignan. Saranno fatte le dovute valutazioni del caso, con la dirigenza rossonera che considererebbe offerte superiori ai 25/30 milioni di euro.

I POSSIBILI SOSTITUTI – In ogni caso, il Milan non si farà trovare impreparato se il Chelsea dovesse soddisfare le eventuali richieste della società rossonera e degli agenti del portiere francese. Dato il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, il club di Via Aldo Rossi sta già monitorando da tempo i possibili sostituti del classe 1995. In caso di addio del portiere francese, oltre a Bart Verbruggen e Lucas Chevalier, il Milan valuterebbe principalmente due nomi su tutti: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Mile Svilar della Roma. L’azzurro arriva da un’ottima stagione, dove si è consacrato come uno dei top player del nostro campionato nel proprio ruolo. Carnesecchi ha un contratto sino al 2028 e a rendere complessa l’operazione non è solo la concorrenza, ma anche l’alta valutazione che la società bergamasca ne farà. Il secondo, invece, è stato fra i migliori portiere dell’ultimo campionato. Svilar ha un accordo sino al 2027 e filtra ancora distanza sulla possibilità di arrivare a una quadra economica per un prolungamento. Ed è in questa situazione che il Milan si muove, attendendo l’evoluzione degli eventi, partendo proprio da quale sarà la decisione finale di e su Maignan.

