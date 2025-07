Milan, sollievo per Abraham ma Gimenez è ancora dolorante: possibili esami

Il Milan esce dalla sfida con la Fiorentina a San Siro con un solo punto che non fa bene alla classifica e due punti interrogativi: le condizioni di Tammy Abraham e soprattutto di Santiago Gimenez, da seguire con particolare attenzione.

La rimonta dallo 0-2 al 2-2, grazie ai goal di Abraham e Luka Jovic che hanno risposto all'autorete di Malick Thiaw e al momentaneo raddoppio di Moise Kean, ha permesso ai rossoneri di Sergio Conceicao di evitare la sconfitta interna ma non consente ai rossoneri di accorciare per provare a rilanciare la lotta per l'Europa attraverso il campionato, con la Coppa Italia che rischia sempre più di diventare l'unica strada per accedere alle competizioni internazionali.

Oltre al risultato, a preoccupare i problemi di Abraham, uscito al 55' per un fastidio muscolare, e Gimenez, che lo ha rilevato per poi essere sostituito a sua volta all'80' per un problema al costato in un duro scontro con David de Gea.

Le ultime dall'infermeria rossonera.

SOLLIEVO PER ABRAHAM - La buona notizia arriva da Tammy Abraham: l'attaccante inglese, riferisce Sky Sport, sarà presente per la ripresa degli allenamenti e dunque la sua situazione non preoccupa in vista del prossimo impegno, contro l'Udinese venerdì 11 aprile nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A.

POSSIBILI ESAMI PER GIMENEZ - Meno positivi gli aggiornamenti per quanto riguarda Santiago Gimenez. L'ex Feyenoord è ancora dolorante dopo lo scontro con De Gea: se dovesse sentire ancora fastidio verrà sottoposto ad accertamenti nel corso dei prossimi giorni per avere ulteriori indicazioni sull'entità del problema.

IL CALENDARIO DEL MILAN - Questi gli impegni del Milan ad aprile:

venerdì 11 aprile: Udinese-Milan

domenica 20 aprile: Milan-Atalanta

mercoledì 23 aprile: Inter-Milan (ritorno semifinale Coppa Italia, 1-1 all'andata)

domenica 27 aprile: Venezia-Milan