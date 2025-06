Milan, Spalletti in visita: il CT ha seguito l'allenamento di Pioli, tutti i motivi

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, è stato oggi in visita a Milanello per seguire da vicino il primo allenamento della formazione rossonera in preparazione alla sfida di domenica 5 maggio alle 18:00 contro il Genoa a San Siro.

La presenza di Spalletti è da collocare all'interno del giro dei centro sportivi dei club di Serie A che il CT azzurro compie durante le varie stagioni per osservare dal vivo i calciatori convocabili in Nazionale, ma, non solo: vi è, infatti, un rapporto di profonda stima e di grande affetto tra il tecnico di Certaldo e Stefano Pioli.

L'ex allenatore del Napoli, oltre ad aver parlato a lungo con Stefano Pioli, ha anche salutato i calciatori, abbracciando Rafael Leao.