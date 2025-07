Milan, Spartak Mosca interessato a Emerson Royal e Adli

Lo Spartak Mosca avvia i contatti con il Milan con Emerson Royal e Yacine Adli.

Prosegue fra entrate e uscite il calciomercato di Via Aldo Rossi. Secondo quanto rivelato e riportato da Calciomercato, si sta aprendo una nuova pista riguardante due giocatori in uscita dalla società rossonera. In particolar modo, lo Spartak Mosca avrebbe avviato i contatti con il Milan per due giocatori: il centrocampista Yacine Adli e il terzino destro Emerson Royal.

L’interesse da parte dei russi per il laterale difensivo appare essere particolarmente concreto, con il difensore verdeoro che sta riflettendo sulla proposta avanzata da parte dello Spartak. Arrivato nel corso della scorsa sessione estiva di mercato, Emerson Royal – complice anche un infortunio che l’ha lasciato fuori da gennaio in poi – non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile dello scacchiere di Fonseca prima e di Conceicao poi. Nelle idee di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, un’eventuale cessione rappresenterebbe una soluzione gradita a tutte le parti in causa. Emerson Royal sta riflettendo sulla proposta russa, con lo Spartak che potrebbe prenderlo a titolo definitivo.

Inoltre, lo Spartak Mosca avrebbe sondato il terreno con il Milan per Yacine Adli. Il centrocampista francese, rientrato dopo il periodo di prestito in quel di Firenze, non rientra nei piani tecnici del club rossonero per la prossima stagione ed è stato escluso dai convocati per il raduno meneghino incominciato il 7 luglio. Adli si allenerà a partire dal 14 con il Milan Futuro. Il francese non ha aperto tuttavia alla destinazione russa, puntando a restare in Italia. Le prossime ore saranno cruciali.