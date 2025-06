Milan, stagione mediocre ma i tifosi non tradiscono la squadra: con la Fiorentina altra affluenza da record

Un Milan nono in classifica e reduce dall'ennesima sconfitta al Maradona contro il Napoli sarà accompagnato da oltre 70mila tifosi nel suo prossimo impegno di campionato. A San Siro contro la Fiorentina ci sarà un pubblico da notti di Champions League, una costante che sorprende considerando cosa dice oggi la classifica: distanza di 20 punti dall'Inter capolista.

CHE NUMERI - Nonostante le tante delusioni patite in questa stagione, il cambio di allenatore e l'annata negativa di diversi beniamini del pubblico, Theo Hernandez su tutti, i numeri raccolti a San Siro dal Milan rappresentano un successo insperato. Andiamo ad analizzare anche i risultati al botteghino di alcune sfide certamente non di cartello: soldout contro il Como nella sfida del 12 marzo scorso, 72mila spettatori per la partita con il Parma giocata alle 12.30, 70mila in un Milan-Empoli del 28 novembre 2024 ma anche con Udinese e Lecce tra fine settembre e inizio ottobre.

PRIMATO - Con una media di 71.572 unità per partita, il Milan è da tempo in cima alla classifica delle squadre con la miglior media spettatori della Serie A per la stagione 2024/2025 e al sesto per la percentuale di riempimento dello stadio con una media del 94.52%. Sergio Conceicao e i suoi giocatori non hanno scuse, i tifosi ci sono sempre stati. Soprattutto nei momenti difficili e ora l'obiettivo deve quantomeno essere un piazzamento tra il quinto e il sesto posto per staccare il pass per la prossima edizione dell'Europa League.