Bennacer non rientra nei piani del Milan e non è stato convocato per il ritiro: vorrebbe tornare al Marsiglia, ma non esclude le ipotesi arabe

Ismael Bennacer è completamente fuori dal progetto Milan. Talmente fuori che il nuovo arrivato Samuele Ricci ha scelto la maglia numero 4, fino alla scorsa stagione di proprietà del nazionale algerino. In mattinata a Milanello sono arrivati i giocatori rossoneri per i primi test fisici, anche alcuni che sono chiaramente sul mercato come Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Tutti tranne Ismael Bennacer, appunto.

INVOLUZIONE - Lunedì 7 luglio prenderà il via ufficialmente la stagione del Milan con il raduno a Milanello. Bennacer non è stato convocato e potrà godere di giorni extra di vacanza. Da uomo fondamentale per lo scudetto numero 19 della storia a peso per le casse e per il nuovo allenatore: l'involuzione di Ismael è sotto gli occhi di tutti. Il centrocampista ex Empoli paga sia i tanti infortuni delle ultime stagioni che un comportamento che la proprietà rossonera ha ritenuto irrispettoso con le continue richieste di andare via negli ultimi giorni del mercato a condizioni sfavorevoli per il club.

LA SITUAZIONE CON IL MARSIGLIA - Secondo fonti vicine al club francese, Bennacer sarebbe ancora in orbita Marsiglia ma la trattativa con il Milan sta vivendo una fase di stallo. Allo stato attuale mancano sia l'accordo sulle cifre del nuovo prestito che quello tra il club francese e il giocatore sull'ingaggio da 4 milioni di euro. La pista resta in piedi anche con qualche difficoltà. De Zerbi vuole l'algerino nella prossima stagione a Marsiglia. Le alternative portano all'Arabia Saudita, con Furlani che attende novità significative a stretto giro di posta.