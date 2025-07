Milan-Stella Rossa, le pagelle di CM: Abraham d’oro, Camarda dà la scossa. Male Musah

Milan-Stella Rossa 2-1

MILAN

Maignan 6: chiude la saracinesca su Mimovic, può fare poco sul gol di Radonjic.

Calabria 5: viene messe costantemente messo in difficoltà da Felicio Milson. Sale di tono nella ripresa ma nel complesso non sfrutta la chance offertagli da Fonseca (Dal 37’ st Emerson Royal sv)

Gabbia 5,5: disorientato dai continui tagli degli attaccanti della Stella Rossa finisce spesso fuori posizione. Non la sua migliore prestazione.

Thiaw 6: il colosso tedesco mantiene alta la concentrazione fino all’ultimo secondo. In crescita.

Theo Hernandez 6: sufficienza stiracchiata per il terzino francese che alterna qualche combinazione interessante con Leão nella prima frazione, un’ottima diagonale difensiva nella seconda a lunghe pause.

Fofana 7: disegna un assist con il contagiri per il gol di Leão. Lucido nella costruzione del gioco, solido nel fare schermo davanti alla difesa. Certezza.

Reijnders 6: moto continuo ma con più quantità che qualità. Può fare meglio.

Musah 5: disordinato e confusionario, finisce per regalare il gol del momentaneo pari alla Stella Rossa perdendo un pallone sanguinoso al limite dell’area di rigore. (Dal 37’ st Camarda 7: il suo ingresso dà un’energia diversa alla squadra. Il 75% del gol vittoria è suo con una torsione stupenda di testa che impegna severamente Gutesa)

Loftus-Cheek 6: inizia bene ma deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare (dal 28’ pt Chukwueze 5,5: la volontà c’è ma manca tutto il resto)

Leao 7: un gol da copertina con un dolcissimo stop di destro e poi un tocco, delizioso, con il piede mancino. A corrente alternata ma la produzione offensiva della squadra passa sempre dai suoi piedi.

Morata 6: anche lui costretto al cambio per un problema muscolare. (dal 29’ pt Abraham 7: entra in campo con una determinazione feroce e mette in difficoltà la linea difensiva della Stella Rossa. Cestina un’occasione da gol macroscopica calciando su Djiga steso a terra ma poi trova il gol del 2-1 che pesa come un macigno per il discorso qualificazione)

All. Fonseca 6: si salva azzeccando la mossa Camarda.

STELLA ROSSA

Gutesa 6: para tutto il parabile.

Mimovic6: impegna Maignan e gioca con intensità. (dal 30’ st Kanga s.v)

Spajic 5: perde il duello con Abraham

Djiga 6: salva su Abraham e nel complesso tiene sempre botta.

Seol 6: solido in fase difensiva.

Elsnik 6: taglia e cuce.

Krunic 5,5: torna a San Siro e di certo non impressiona.

Silas 6: prende spesso in velocità Theo. Vivace.

Maksimovic 5: avulso dal gioco. (dal 13’ st Radonjic 6,5: realizza un gran bel gol. Il migliore dei suoi)

Felicio Milson 6: mette spesso in difficoltà Calabria. (dal 1’ st Ivanic 6: meno fantasioso ma corre tanto)

Ndiaye 6: lavora tanto e bene per la squadra. (dal 40’ st Duarte).

all.Milojevic 6,5: prepara bene la partita e il suo piano salta solo a pochi minuti dal fischio finale.