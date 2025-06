Milan su Bouaddi e Sule, mix di obiettivi giovani e d'esperienza

Il nuovo Milan di Allegri e Tare farà un mercato con un mix tra calciatori giovani e d'esperienza. Il centrocampista croato Luka Modric (40 anni il prossimo 9 settembre) in arrivo a parametro zero dal Real Madrid sarà il primo, ma non l'ultimo rinforzo in questo senso.

Per la difesa rossonera spunta il nome di Niklas Sule. Il centrale tedesco (classe 1995 ex Bayern Monaco) è sotto contratto fino a giugno 2026 col Borussia Dortmund, dove nella passata stagione ha raccolto 21 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania per un totale di 1431 minuti giocati.

Sempre secondo Sky, a centrocampo, oltre all'ex juventino Adrien Rabiot del Marsiglia, ad Allegri piace un altro francese, ben più giovane: Ayyoub Bouaddi. Classe 2007, è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Lille, dove nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze (di cui 9 in Champions League) per un totale di 1863 minuti giocati.