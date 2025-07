Milan su Chevalier, in stand-by il rinnovo del contratto a Maignan: c'è un'alternativa sul mercato italiano

La Francia gioca in Croazia la gara d'andata ai quarti di finale in Nations League. Allo Stadion Poljud di Spalato il ct Didier Deschamps è orientato a schierare dall'inizio tutti e tre gli "italiani" diffidati: lo juventino Randal Kolo Muani in attacco, il laziale Matteo Guendouzi a centrocampo e il milanista Mike Maignan in porta. Invece l'altro rossonero Theo Hernandez non è al meglio fisicamente e dovrebbe andare in panchina insieme all'interista Benjamin Pavard e, tra gli altri, al secondo portiere Lucas Chevalier.

Quest'ultimo viene seguito con attenzione sul mercato proprio dal Milan. Che ha già trovato un'intesa di massima sulla parola per prolungare dal 2026 (la scadenza dell'accordo attuale) a giugno 2029 il contratto di Maignan, con tanto di aumento d'ingaggio da 2,8 a 5 milioni di euro netto all'anno più bonus. Tuttavia la firma non è ancora arrivata, perché le parti preferiscono prendersi una pausa di riflessione per valutare il da farsi.

In caso di mancato rinnovo, il Milan metterebbe Maignan sul mercato nella prossima estate per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno e di conseguenza dovrebbe prendere un nuovo portiere titolare. In questo senso si spiega l'interesse per Lucas Chevalier. Classe 2001, ha 6 anni in meno di Maignan ed è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Lille, lo stesso club da cui i rossoneri quattro anni fa per 16,4 milioni di euro acquistarono proprio Maignan. Il quale finora ha raccolto 151 presenze con la maglia del Milan, vincendo uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa italiana quest'anno, sempre ai danni dell'Inter.

I nerazzurri sognano di riportare in patria l'italiano Gigio Donnarumma del Paris Saint-Germain, dato sulle tracce dello stesso Chevalier.

La pista alternativa per il Milan sul mercato italiano porta al portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi (classe 2000 ex Cremonese).