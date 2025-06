Milan, Borussia Dortmund su Rashford: nuovi contatti, tutti i dettagli

Il futuro di Marcus Rashford è ancora da scrivere. Sarà lontano dal Manchester United, con cui ha rotto, ma la nuova destinazione non è stata scelta e l'attaccante inglese si è preso tutto il tempo possibile per valutare le opzioni. Milan e Barcellona sono due dei club più interessati, ma la concorrenza aumenta: il Borussia Dortmund è pronto a fare sul serio con i soldi della cessione di Donyel Malen.

La notizia rimbalza dalla Germania e complica ulteriormente la corsa dei rossoneri al classe 1997. Un'operazione già non semplice per formula (prestito secco o con diritto di riscatto) e costi legati al pesante ingaggio del giocatore (nessun club è disposto a coprire interamente i 7 milioni di euro di stipendio rimasti fino a giugno), resa ancor più difficile dalla concorrenza in aumento e dalle possibilità economiche delle rivali per l'inglese.

IL BORUSSIA DORTMUND CI PROVA PER RASHFORD - Secondo quanto riferito da Bild, il Borussia Dortmund è pronto a fare sul serio per Rashford. I gialloneri hanno appena incassato una buona cifra dalla cessione di Donyell Malen all'Aston Villa, 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus, e l'ultima sconfitta contro il Kiel ha convinto la dirigenza di dover investire immediatamente sul mercato per rinforzare la squadra, soprattutto in attacco.

Kevin Schade è uno dei nomi preferiti ma, nonostante il 2001 tedesco voglia tornare in Germania, al momento è una pista estremamente difficile da percorrere per la ferma volontà del Brentford di non cederlo. Per questo, si legge, il nome di Rashford è tornato di moda.

CONTATTI - Stando a Bild, nonostante gli ostacoli finanziari la candidatura di Rashford sta prendendo nuovamente quota: ci sarebbero stati contatti non solo per un prestito e in settimana può arrivare l'offerta ufficiale al Manchester United e al giocatore inglese. I contatti fra le parti, come sottolineato anche da Sky Sports DE, sono continuati per tutta la giornata, con i tedeschi che spingono per l'arrivo in prestito dell'esterno inglese (questa sera, nemmeno in panchina con il Manchester United).

ATTESA MILAN E CONCORRENZA - Il Borussia Dortmund prepara l'affondo, il Milan attende e continua a lavorare con i Red Devils. Lo stesso fa il Barcellona, che continua a considerare Rashford una priorità e sta provando a liberare spazio per l'inglese cedendo un big: Ansu Fati, in questo senso, è il candidato numero uno, fuori dai piani di Hansi Flick. Sullo sfondo restano altri club che hanno mostrato interesse nelle scorse settimane: la Juventus (che intanto ha chiuso l'arrivo di Randal Kolo Muani dal PSG) e club inglesi come West Ham e Tottenham.