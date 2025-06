Milan, summit con l'agente di Lucca: strategia, costi e una condizione per il colpo dall'Udinese

Primo giorno di fuoco di Igli Tare da nuovo direttore sportivo del Milan. L’incontro con la Roma ha aperto le danze in rossonero del dirigente albanese che non ha posto il veto alla cessione di Saelemaekers. Presente al summit anche Giuseppe Riso, intermediario della trattativa per il nazionale belga, e agente di diversi giocatori. Tra questi quel Lorenzo Lucca che tanto piace al management rossonero.

CONTATTO - Lucca resta nei radar del Milan, il contatto di ieri è servito a fare un po’ il punto della situazione. L’attaccante nativo di Moncalieri è in uscita dall’Udinese e non è ancora in parola con nessuno, motivo per il quale c’è ancora spazio per una manovra rossonera. Riso ha messo sul tavolo anche le condizioni d’acquisto: servono almeno 25 milioni di euro per convincere l’Udinese.

DIPENDE DAL MISTER - Le parti si sono date appuntamento alle prossime settimane perché Lucca per il Milan rappresenta una buona occasione, ma non una priorità sul mercato. E prima di affondare eventualmente il colpo Tare e Moncada vogliono nominare il nuovo allenatore e chiedergli un parere anche sul centravanti azzurro dell’Udinese.

