Un’altra sconfitta, l’ennesima di una stagione travagliata per il Milan. Un’altra tegola importante per i rossoneri, la seconda consecutiva dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. Nella sfida della ripartenza che doveva dare la spinta per continuare a lottare per il 4° posto, arriva un ko inaspettato per la formazione di Conceicao che rimane in settima posizione e le cui ambizioni sprofondano assieme alla sconfitta in quel di Torino. Dopo un grande avvio, ecco la prima vera crisi del Milan targato Sergio Conceicao, su cui, come rivela La Gazzetta dello Sport, si stanno compiendo le prime valutazioni.

IN DUBBIO – E’ inevitabile che, con questi risultati, la sua posizione sia in bilico: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, in estate Conceicao sarà quasi certamente esonerato, pagando la penale per risolvere in anticipo il contratto siglato sino al 30 giugno 2026. Al momento, tuttavia, non sono previsti immediati ribaltamenti di fronte: c’è la necessità di compattarsi per chiudere al meglio l’annata 2024/25, ovvero centrando il 4° posto e magari provando a vincere quella Coppa Italia che manca nella bacheca da 22 anni.

SUMMIT – Infine, sempre La Gazzetta dello Sport riporta che, nella serata di ieri, al termine del match perso contro i granata allenati da Vanoli, è andato in scena un summit fra la dirigenza e il tecnico: Ibrahimovic, Moncada, Furlani e Conceicao hanno analizzato assieme la situazione per capire i motivi di questa crisi. Il club ha ribadito la fiducia, momentaneamente, al tecnico portoghese, imputando la responsabilità dei risultati negativi ai giocatori. Ora, però, ci sono due autentici spareggi all’orizzonte con Bologna e Lazio: vietato fallire.