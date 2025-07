Milan, tante idee per l'attacco ma Vlahovic sembra la soluzione "obbligata"

I rossoneri non possono sbagliare la scelta del nuovo attaccante: più passano le settimane e più si fa largo la scelta di bussare alla porta della Juventus

Tante idee, tanti nomi ma al momento nessun obiettivo dichiarato da perseguire. Il mercato del Milan passa da almeno altri 4-5 innesti dopo aver definito le vicende Modric e Ricci per puntellare il centrocampo e di questi quello che riguarda l'inserimento di un nuovo centravanti è tra i più importanti per giudicarne la bontà. Santi Gimenez sarà confermato dopo i 35 milioni di euro investiti soltanto lo scorso gennaio ma sarà affiancato da un calciatore con caratteristiche diverse, un “9” più bravo a giocare con la squadra e stazionare in area di rigore. Merce rara di questi e soprattutto parecchio costosa.





Le ultime riflessioni operate da Igli Tare e dal resto del management rossonero hanno condotto a due soluzioni dall'estero, a Nicolas Jackson del Chelsea e successivamente a Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Due calciatori che, per motivi diversi e con tempistiche differenti, non sono stati ritenuti e non sono tuttora centrali per le rispettive squadre. I 13 goal realizzati nella sua seconda stagione inglese non sono bastati a convincere Enzo Maresca delle qualità dell'attaccante senegalese, acquistato per poco meno di 40 milioni di euro ma che oggi ne vale molti di più. Il Milan ha perlustrato la possibilità nell'ambito della trattativa, poi sfumata, per Archie Brown ma ha compreso da subito i margini piuttosto ristretti di riuscita.





Nasce da queste considerazioni il gradimento, reale e concreto, per Victor Boniface, che arriva da un'annata fortemente condizionata dai problemi fisici e dall'ipotesi di trasferimento in Arabia Saudita, all'Al-Nassr. Il nazionale nigeriano ha chiuso l'ultima annata sotto la guida di Xabi Alonso con appena 11 reti complessive ed è in cerca di rilancio, ma in Germania la parola “sconto” non sanno cosa significhi. Dopo aver perso già tre riferimenti per lo spogliatoio come Jonathan Tah, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, il nuovo allenatore Erik ten Haag non vorrebbe rinunciare ad altri giocatori di spessore. Ed è stato assecondato dai vertici societari, che chiedono tra i 40 e i 45 milioni di euro per lasciar partire Boniface.





Considerando i profili di Mateta (Crystal Palace) e Akorodare (Genk) non particolarmente caldi in questa fase del mercato, resta sempre di attualità Dusan Vlahovic. Una situazione in costante divenire, con la Juventus che ha fatto da tempo la sua scelta di rinunciare al centravanti bosniaco e al suo onerosissimo ultimo anno di contratto da quasi 24 milioni di euro lordi. Non ha trovato sin qui sponda da parte del classe 2000 e del suo entourage, che non vogliono rinunciare a niente e, anche di fronte alla prospettiva di un'eventuale rescissione anticipata, puntano ad una buonuscita per compensare le offerte che arriverebbero al ribasso per le pretendenti. Tra cui il Milan, che però non si spingerebbe oltre un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione e confida nella fretta della Juve di sbarazzarsi di questo problema per arrivare a dama.