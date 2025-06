Milan, Tare a Casa Milan: prima riunione operativa sul prossimo allenatore

Dopo settimane di valutazioni e discussioni sta per prendere vita il nuovo Milan di Igli Tare. Il dirigente albanese è pronto a prendere la direzione dell’area sportiva e tutti i dossier aperti.

ANNUNCIO NEL POMERIGGIO - Dopo aver messo le firme sul contratto triennale a metà della scorsa settimana, Igli Tare è arrivato in questi istanti a Casa Milan per le foto di rito prima della comunicazione ufficiale del club rossonero, arrivata nel tardo pomeriggio. Nelle prossime ore andrà in scena anche la prima riunione operativa con Geoffey Moncada e Giorgio Furlani per scegliere il prossimo allenatore.

LA SITUAZIONE- Italiano ha dato la propria parola al Bologna ma fino alla firma non si può considerare una pista saltata per il Milan. Difficile, se non impossibile, la pista Max Allegri perché il tecnico livornese ha un’intesa verbale con il Napoli e con il Presidente De Laurentiis per un biennale a 6 milioni di euro a stagione. Restano in lizza candidature al momento deboli come quelle di Thiago Motta e Roberto Mancini.