Milan, Tare al lavoro per il colpo Modric: il paragone con Ibrahimovic e la partita da giocare sul contratto

La notizia dell'interesse del Milan per Luka Modric ha acceso l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. La magia del croato a San Siro sembra un titolo di un fillm che Igli Tare vuole mandare in scena nella prossima stagione. I primi contatti con l'entourage del giocatore hanno portato a un'apertura importante che poteva anche sembrare scontata ricordando come Luka non abbia mai nascosto la sua simpatia verso il club 7 volte campione d'Italia sin da quando era bambino.

COME IBRA - Ritorno al passato. L'operazione Modric ricorda molto quella fatta dal Milan nel 2020 con Ibrahimovic: Zlatan aveva la stessa età di Luka ed era stato chiamato per portare la sua mentalità vincente in un gruppo che aveva delle carenze enormi da quel punto di vista. Tare sta lavorando a questo colpo importante ( come Maldini all'epoca) basandosi anche su dati statistici significativi: Luka Modric ha collezionato 57 partite nell'ultima stagione con il Real Madrid, con una media di 51 minuti in campo e con almeno 3 palloni recuperati a partita. Il tempo passa anche per un calciatore immortale come lo è il croato ma senza disperdere nemmeno una particella di classe cristallina.

CONTRATTO - Modric è animato da sentimenti forti di amore e riconoscenza nei confronti del club della sua vita, il Real Madrid, e non intende venire meno all'impegno relativo al Mondiale per club. Una volta concluso l'ex Tottenham sarebbe libero di trattare con il Milan: la partita si gioca soprattutto sul contratto che il club rossonero vorrebbe annuale con opzione per il secondo mentre il giocatore vorrebbe biennale secco. Le basi per arrivare a un accordo ci sono, prima però Tare vuole raggiungere un accordo sulle cifre dell'ingaggio onde evitare l'inserimento di altre società. Ecco perchè l'opzione Modric per il Milan è sicuramente un qualcosa in più di una semplice tentazione.