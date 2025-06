Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un incontro con la stampa organizzato dal club rossonero, dove ha presenziato anche Calciomercato.com. Tante le tematiche affrontate, tra cui la ricerca del prossimo Reijnders.

Sulla necessità di non rivoluzionare la squadra e su Musah che Conte vorrebbe valorizzare al Napoli.

"Interverremo sul terzino sinistro e sul terzino destro, così lo sapete tutti: non c'è nessun problema. Nel caso di qualche uscita in difesa faremo un intervento anche in difesa. Per quanto riguarda il discorso di Musah stiamo cercando giocatori dalle caratteristiche chieste da mister Allegri. Noi stiamo cercando giocatori che stanno nel centrocampo a 3. Musah non ha le caratteristiche per fare il mediano basso: è un centrocampista che può giocare in un centrocampo a due, ma anche in un centrocampo a 3 con altre caratteristiche. Stiamo valutando l'intervento addirittura di un altro giocatore a centrocampo insieme all'attaccante in caso di una cessione sulle ali. Stiamo semplicemente cercando di costruire una squadra che abbia un'identità soprattutto in base al sistema di gioco che noi vogliamo, perciò tutto riguarda questo tipo di processo. Che poi dopo nel mercato ci sono tutte voci possibili perché per tre mesi abbiamo bisogno di notizie dalla mattina alla sera, io capisco questa necessità. Non posso parlarvi di questo gioco. Con qualche collega ho avuto un confronto e dicevo sempre che a volte incide molto una notizia data prima rispetto a quella data dopo perché io, vuoi che ci sarà massima collaborazione e questa è un'altra cosa, però noi dobbiamo essere concentrati e cercare di fare il meglio possibile per quello che riguarda la squadra e di cercare di essere da subito, nella prossima stagione, dei protagonisti".

Su come sostituire Reijnders:

"A volte è difficile sostituire alcuni calciatori, però penso che il Milan ha un giocatore come Loftus-Cheek, che secondo me è uno dei giocatori più completi del panorama europeo. Può essere un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Dobbiamo gestire la situazione sua degli infortuni, ma come giocatore non si discute. Inizialmente vogliamo giocare con un centrocampo a tre".