Milan su Xhaka: la strategia per ottenere il via libera dal Bayer Leverkusen

Personalità ed esperienza da vendere. Granit Xhaka, 32 anni, è il centrocampista ideale per Massimiliano Allegri per la sua capacità di essere leader sempre, in ogni partita, in ogni allenamento. E questo Milan necessita di determinate caratteristiche per voltare pagina e mettere le basi per costruire un nuovo ciclo. Il capitano della nazionale svizzera è un obiettivo serio che mette d'accordo tutte le anime del club.

PALLINO DI TARE - Svizzero, ma con origini albanesi (i genitori emigrarono dal Kosovo prima della nascita dei figli) mancino, è arrivato al Leverkusen nel 2023, dopo aver giocato per sette stagioni all’Arsenal. Igli Tare vorrebbe lavorare con Xhaka da diversi anni, aveva provato a portarlo alla Lazio quattro anni. Il feeling tra le parti è rimasto forte, Granit è un vero e proprio pupillo del direttore sportivo che farà il possibile per portarlo al Milan in questa sessione di mercato.

COSTO - Xhaka, nonostante non sia più giovanissimo, resta uno dei centrocampisti più importanti al mondo. Parliamo di un giocatore molto intelligente dal punto di vista tattico, con una grande capacità al tiro e una buona tecnica. La valutazione resta alta, sui 15/20 milioni di euro. Granit ha ancora un contratto lungo con il Bayern Leverkusen, fino al 2028.

STRATEGIA - Il Milan sta adottando una strategia attendista su Xhaka. Tare vuole aspettare il confronto, previsto a stretto giro di posta, tra Granit e il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen Ten Hag. Il centrocampista svizzero, praticamente insostituibile con Xabi Alonso, vuole capire che progetti ha l'ex Manchester United su di lui. E il Milan? Farebbe partire la missione Xhaka solo in caso di forte apertura da parte sia del giocatore che del Bayer Leverkusen.

