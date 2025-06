Milan, Tare valuta l'opzione Chiesa: la situazione

Igli Tare è già al lavoro in sede con Geoffrey Moncada per costruire la squadra che avrà il compito di rilanciare il club dopo il disastro dell'ultima stagione con l'esclusione da tutte le competizioni europee. Il lavoro da fare è imponente, sia in entrata che in uscita. E proprio su quest'ultimo aspetto si stanno concentrando le attenzioni del club rossonero. Il focus è rivolto soprattutto al reparto offensivo dove andranno via sicuramente Abraham e Colombo ( di rientro dall'Empoli) e verranno cercate soluzioni per Okafor e Chukwueze. Senza dimenticare anche la situazione di Pulisic che ha preso tempo sul rinnovo perché vuole capire i programmi della società e come si muoverà sul mercato.

SUMMIT CON RAMADANI - Il tempo è tiranno e il Milan non può permettersi di perderne ancora. Nel corso di questa settimana Tare e Moncada hanno in programma un contatto importante con l'agente di Fali Ramadani per un confronto su Jovic, in primissima battuta, e Italiano (il noto procuratore fa parte dell'entourage del tecnico del Bologna). La dirigenza rossonera prenderà informazioni anche sulla situazione di Chiesa in vista di un restyling totale del reparto offensivo. L'ex Juventus non rientra più nei piani del Liverpool ed è destinato a cambiare aria in questa sessione estiva di calciomercato.

LE CONDIZIONI -In linea di massima c'è un'apertura da parte del club rossonero a negoziare le condizioni del colpo Federico Chiesa con il Liverpool. L'opzione preferita sarebbe quella di prendere il jolly offensivo con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra che non superi i 15 milioni di euro. Il nodo principale resta l'ingaggio da 7,5 milioni di euro netti che Chiesa percepisce dai Reds. E su questo aspetto servirà trattare sia con il club inglese, per un eventuale incentivo all'esodo, sia con il rappresentate del giocatore Fali Ramadani. Nell'ultima stagione Chiesa ha giocato pochissimo ( solo 446 minuti disputati) e potrebbe essere lui stesso a spingere con il Liverpool per andare al Milan.