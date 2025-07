Milan, tegola Emerson Royal: lungo stop, salta la cessione al Galatasaray

Un infortunio pesante per il Milan, sia per il proseguimento della stagione sia per il mercato: si ferma Emerson Royal e si tratta di un lungo stop.

Neanche due minuti, tanto è durata la partita del brasiliano contro il Girona in Champions League prima di un guaio che può cambiare drasticamente la stagione.

COSA SI E' FATTO EMERSON ROYALE QUANTO STARA' FUORI - Per Emerson Royal si tratta di un problema serio al polpaccio della gamba destra, un guaio che - dalle prime indiscrezioni - dovrebbe tenere l'ex Tottenham fuori dai giochi per due-tre mesi.

LA DIAGNOSI - La prima diagnosi conferma le sensazioni: per Emerson Royal si tratta di una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

SALTA IL TRASFERIMENTO AL GALATASARAY - Una brutta notizia per il Milan, che contava in queste ore di chiudere il trasferimento di Emerson Royal al Galatasaray. Nella giornata di oggi era previsto infatti un nuovo contatto con la dirigenza turca per definire i dettagli dell'operazione (prestito con diritto di riscatto). Affare che, inevitabilmente, non può essere portato avanti visto il lungo stop del giocatore destinato a restare a Milano, nonostante nel capoluogo lombardo sia ormai approdato anche Kyle Walker.