Tra le tante problematiche che il Milan dovrà risolvere ce n’è una particolarmente importante e anche scomoda: il futuro di Theo Hernandez. Le condizioni sulle quali si sta ragionando sul futuro sono tutto tranne che ottimali con un contratto in scadenza nel 2026, l’annata orribile del francese e i tanti dubbi che sono nati tra società e tifosi stessi. La sensazione è che la prossima possa essere l’estate dell’addio, con o senza rinnovo.

Ascolta "Milan, tensione con Theo Hernandez: De Cuyper l’erede, si prospetta una trattativa alla De Ketelaere" su Spreaker.

L’EREDE - L'erede di Theo Hernandez ha già un nome ed un cognome, Maxim De Cuyper. Un nome sul quale il Milan ha sciolto ogni riserva dopo averlo seguito per almeno 3 stagioni. Il colpo di fulmine è scoccato nella stagione in prestito al Westerlo dove il terzino sinistro belga mise in luce tutte le proprie importanti capacità realizzative.

BRUGES ANCORA TU - Il Milan sa, per esperienza diretta, che con il Bruges conviene sempre giocare d’anticipo perché poi diventa dura. I ricordi della trattativa per De Ketelaere sono ancora freschi, il club belga rimane sempre un osso duro nelle trattative e per il suo classe 2000 parte da una richiesta di circa 22/25 milioni di euro.