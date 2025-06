Milan, Terracciano non è pronto

Giudicare un giocatore che ha giocato poco alla sua prima da titolare è un esercizio per certi versi ingiusto. Ma della prestazione offerta da Filippo Terracciano contro il Torino non rimangono molte sensazioni positive: l’ex Verona oggi non è pronto per il Milan. Che ora dovrà decidere se cedere il giovane terzino in prestito o provare ad accelerare il processo di ambientamento nella fase iniziale della prossima stagione.