Milan, Theo Hernandez dice sì all'Al Hilal: affare in chiusura, i dettagli

Theo Hernandez e il Milan sono pronti a salutarsi dopo sei anni: il terzino francese è ormai a un passo daall'Al Hilal.

Nelle ultime ore è arrivata la svolta, il ripensamento dell'ex Atletico e Real Madrid che dopo un lungo corteggiamento ha deciso di aprire alla società della Saudi Pro League e di valutare l'offerta del club oggi allenato da Simone Inzaghi.

MILAN, L'APERTURA DI THEO HERNANDEZ ALL'AL HILAL

Più che una semplice apertura, perché come avevamo raccontato nel corso della giornata i costanti contatti con Federico Pastorello, intermediato incaricato dalla squadra saudita, e Manuel Garcia Quilon (agente del ragazzo) hanno portato a un netto passo avanti e le parti hanno proseguito i lavori per finalizzare la trattativa.

THEO HERNANDEZ VERSO L'AL HILAL: I DETTAGLI DEL CONTRATTO - L'Al Hilal aveva inizialmente messo sul piatto un ingaggio da 18 milioni di euro netti a stagione, ora ha ritoccato al rialzo la proposta di contratto per Theo Hernandez: il club saudita si è spinto fino a 20 milioni di euro netti a stagione e su questa base si è trovato un accordo verbale con il giocatore. L'affare è ormai in chiusura, con le parti che stanno lavorando per ultimare gli ultimi passaggi e preparare tutta la documentazione necessaria per definire l'operazione già nelle prossime ore.

THEO HERNANDEZ-AL HILAL: QUANTO GUADAGNA IL MILAN - Per il Milan Theo Hernandez è fuori dal nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, questo la società lo ha già comunicato da tempo al giocatore che nel corso delle ultime settimane aveva inizialmente chiuso all'opzione saudita, provando a tenere viva anche la possibilità di tornare all'Atletico Madrid. L'Al Hilal, tuttavia, è l'unico club ad aver soddisfatto le richieste economiche dei rossoneri che ora sperano in una definizione in tempi brevi per poter incassare, seppur a cifre lievemente inferiori rispetto ai 30 milioni inizialmente discussi con i sauditi vista l'uscita di scena dei colchoneros: sul piatto 25 milioni di euro di base fissa più bonus. Proprio su quest'ultimo aspetto, quello delle parti variabili dell'affare, Giorgio Furlani e Igli Tare hanno aperto alla possibilità di rinunciare a qualcosa, pur di favorire l'arrivo alla definitiva fumata bianca.

Il ripensamento di Theo Hernandez ha dato il la a tutto: ora l'Al Hilal è vicino, il francese è pronto a dire addio al Milan dopo sei anni.