Milan, Theo Hernandez ha completato visite mediche e firme con l'Al-Hilal a Parigi. Manca solo l'ufficialità

Ora manca soltanto l'ufficialità. Theo Hernandez, ormai prossimo ex-terzino del Milan, ha svolto a Parigi le visite mediche e ha firmato i contratti con l'Al-Hilal

Theo Hernandez è pronto a diventare ufficialmente un nuovo terzino dell'Al-Hilal. L'esterno francese da tempo è promesso sposo della formazione araba allenata dall'ex-Inter Simone Inzaghi, ma ancora non si vedeva all'orizzonte una deadline per l'annuncio ufficiale. L'ormai prossimo ex-giocatore del Milan non aveva ancora completato tutto l'iter per poter arrivare agli annunci, ma la serata di oggi è stata quella decisiva per le visite e le firme.

TUTTO A PARIGI IN GRAN SEGRETO - Theo Hernandez era infatti in vacanza (celebre suo malgrado è diventato lo scatto in Sardegna in una partita a padel con Pavard che ha scatenato l'ira social sul difensore interista) e soltanto oggi è rientrato in gran segreto a Parigi dove si è sottoposto prima alle visite mediche di rito con lo staff medico del club della Saudi Pro League, e successivamente ha apposto la sua firma sui contratti.

LE CIFRE - Theo Hernandez, nonostante una prima riluttanza, ha alla fine accettato di firmare un contratto della durata di 3 anni da 20 milioni di euro a stagione. 25 sono invece i milioni di euro che il Milan incasserà dalla sua cessione all'Al-Hilal.

I NUMERI - Il terzino francese chiude quindi un'esperienza con il Milan che durava dal lontano 2019. In mezzo 195 partite in Serie A condite da 31 goal e 27 assist, ma soprattutto la vittoria dello Scudetto 2021/2022 e dell'ultimo trofeo alzato al cielo dai rossoneri: la Supercoppa Italia conquistata a Ryiad con Conceicao in panchina.