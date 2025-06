Milan, Theo Hernandez ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid: cosa manca per chiudere

Theo Hernandez non ha cambiato idea nelle ultime ore e ha ribadito il "no" all'Al Hilal. Una decisione maturata dopo profonde riflessioni sulla proposta saudita di un triennale da 18 milioni di euro netti a stagione: a nulla è valso il tentativo in prima persona del neo tecnico Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi è andato in scena un contatto diretto tra i due che non ha portato alla fumata bianca definitiva. Con buona pace del Milan che già pregustava un incasso importante da circa 35 milioni di euro, bonus compresi.

VUOLE L'ATLETICO MADRID - Theo Hernandez è motivato a mille e vuole dimostrare al mondo di essere ancora uno dei top indiscussi nel ruolo di terzino sinistro a livello mondiale. La sua priorità rimane quella di tornare a giocare in Spagna e nella Liga con l'Atletico Madrid che si è attivato subito dopo aver constatato la fumata nera nella trattativa tra Theo Hernandez e l'Al Hilal. L'accordo economico tra gli agenti del difensore francese e l'Atletico Madrid è stato trovato rapidamente nei giorni scorsi, ora manca quello con il Milan.

17 MILIONI - Milan e Atletico Madrid sono in contatto per provare a trovare un accordo economico su Theo Hernandez, al momento abbastanza lontano. Icolchoneros prima hanno proposto una contropartita tecnica individuata nell'Udinese Molina poi hanno presentato una prima proposta da 17 milioni di euro. Al momento nessuna delle 2 offerte è stata presa in considerazione dal Milan che per il francese continua a chiedere almeno 30 milioni di euro. Le parti restano in contatto per cercare di trovare una soluzione.