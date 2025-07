Milan-Theo Hernandez, incontro fra l'agente e Furlani: contratto "alla Leao" grazie al Decreto Crescita

Un incontro in sede 24 ore dopo l’esclusione dall’undici titolare non può essere considerato casuale. Il Milan ha incontrato oggi pomeriggio l’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, per esprimere la propria vicinanza al giocatore che non sta attraversando un momento facile dal punto di vista fisico e del rendimento in campo. Al summit con il rappresentate del campione francese era presente Giorgio Furlani.

OPERAZIONE RINNOVO - L’accordo totale sulle cifre e sui termini contrattuali ancora non c’è, serviranno altri incontri o contatti. Nel confronto odierno il Milan ha ribadito all’agente di Theo Hernandez la volontà di blindarlo con un contratto lungo. E di voler fare presto, nel giro di qualche settimana al massimo.



LE CIFRE - Theo Hernandez ama il Milan e lo ha dimostrato con i fatti rifiutando offerte importanti. Ora è il tempo di arrivare al punto è per questo motivo Quilon ha incontrato Furlani per discutere di termini fiscali relativi al Decreto Crescita. Il Milan può avvalersi di questa normativa, nel caso di Theo, fino al 2029. Sulle cifre si andrà verso un contratto alla Leão, da circa 6 milioni di euro. Contatti costanti, il Milan vuole blindare Theo.