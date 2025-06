Milan, Theo Hernandez non al meglio. Febbre per Walker: cosa filtra verso la Roma

Dopo la delusione per la finale di Coppa Italia persa con il Bologna, il Milan torna in campo a Roma. I rossoneri sfideranno i giallorossi all'Olimpico nel tentativo di agguantare un piazzamento per le coppe europee la prossima stagione. Per l'appuntamento di domenica sera - ore 20:45 - c'è qualche dubbio sulle condizioni di Theo Hernandez, mentre sicuramente non ci sarà Kyle Walker RISCHIO - Stando a quando riporta La Gazzetta dello Sport, è suonato un campanello d'allarme per il terzino francese, che non sarebbe al meglio. Conceicao spera di recuperarlo perché, al netto della brutta finale di Coppa Italia giocata, rimane una risorsa per il gioco del Milan soprattutto contro una diretta concorrente come la Roma. FEBBRE - Walker, invece, non si è allenato con i compagni sabato mattina a causa della febbre che lo renderà indisponibile. Salteranno sicuramente la trasferta di Roma anche Samuel Chukwueze (infiammazione al pube) e Warren Bondo (problema alla caviglia) LE ALTERNATIVE - Se Theo non dovesse farcela ecco che a sinistra dovrebbe essere spostato Alex Jimenez, con Yunus Musah che andrebbe a destra.