Milan, Theo Hernandez non andrà all'Atletico Madrid anche per i tifosi

Theo Hernandez voleva tornare in Spagna e, più precisamente, all'Atletico Madrid. Nella serata di venerdì, nonostante il tentativo concreto dei colchoneros, è arriva la fumata nera alla trattativa con il Milan che ha considerato troppo bassa l'offerta da 18 milioni di euro. Ora l'Atletico Madrid sembra voler andare su Robertson del Liverpool.

STOP ANCHE PER I TIFOSI - Secondo indiscrezioni che giungono dalla Spagna, i tifosi dell'Atletico hanno avuto un impatto in negativo nella negoziazione con il Milan. In rete circola un vecchio video del 2019 quando Theo, nel corso della festa per la Champions League vinta dal Real Madrid, irride i rivali cittadini dell'Atletico. Un episodio che i tifosi si sono legati al dito.