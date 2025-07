Milan, Theo Hernandez passa all'Al-Hilal: tutte le cifre

Inizia una nuova settimana di calciomercato, inizia ufficialmente la stagione 2025/2026 del Milan di Massimiliano Allegri e termina l'epopea rossonera di Theo Hernandez, tra gli esclusi eccellenti in occasione del raduno a Milanello fissato per oggi. Esattamente a 6 anni dal suo arrivo in Italia dal Real Madrid, il terzino francese è ormai prossimo al trasferimento all'Al-Hilal. Concluso l'impegno della società saudita allenato da Simone Inzaghi nel Mondiale per club negli Stati Uniti, le parti hanno definito gli ultimi dettagli di una trattativa che era stata sostanzialmente completata nelle scorse settimane.





Superate le resistenze palesate ad inizio di giugno, Theo Hernandez si appresta a volare nei prossimi giorni in direzione Riyad, capitale dell'Arabia Saudita e sede dell'Al-Hilal, per sottoporsi alle visite mediche di rito e sottoscrivere un contratto da 20 milioni di euro a stagione.Al Milan andranno invece 25 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del classe '97, che in maglia rossonera ha disputato 262 partite, realizzato 34 goal (il difensore più prolifico di sempre) e conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.





Il nuovo ds milanista Igli Tare può avviare ora la ricerca di un profilo, giovane e di prospettiva per la sua sostituzione. Definitivamente tramontata l'ipotesi De Cuyper, che ha definito l'accordo per passare al Brighton, tra le alternative emerse negli ultimi giorni c'è quella che porta sempre al campionato belga e all'esterno classe 2002 del Gent Archibald Brown.