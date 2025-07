Milan, Theo Hernandez primo imputato: multa in arrivo e possibile panchina con il Torino

Theo Hernandez é il simbolo di un Milan senza ne capo ne coda. Una squadra capace di andare a vincere a Madrid in casa del Real Madrid per poi farsi eliminare dai giovanissimi del Feyenoord. É il simbolo di un’eliminazione folle come il doppio giallo rimediato dal francese quando il Diavolo aveva preso, stabilmente, il comando delle operazioni.

MULTA IN ARRIVO - La delusione è grande in casa Milan e con il passare delle ore si mescola con un forte fastidio per aver ottenuto una sconfitta che pesa a bilancio ben 11 milioni di euro. Per Theo Hernandez è in arrivò una multa dalla società per aver lasciato i compagni in inferiorità numerica per due comportamenti non corretti. Siamo di fronte al punto più basso della storia del francese, probabilmente quello del non ritorno.

RISCHIO PANCHINA - Sono state 48 ore da dimenticare quelle di Theo Hernandez. E anche in fretta. Prima della partita la Instagram Story polemica pubblicata sul proprio profilo, poi la sciocca espulsione. Il terzino francese sta vivendo un periodo difficile dentro e fuori dal campo, il nervosismo palesato non fa bene a nessuno. Ecco perché Sergio Conceicao sta meditando di concedere un turno di riposo al francese già sabato prossimo nella trasferta sul campo del Torino. Una soluzione sarebbe quella di schierare Alex Jimenez nel suo ruolo naturale di terzino sinistro, la seconda prevede l’inserimento di un Filippo Terracciano mai completamente convincente quando è stato impiegato in quel ruolo.