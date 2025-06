Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras

Non c'è due senza tre. Dopo aver prenotato il terzino destro inglese Trent Alexander-Arnold dal Liverpool e aver acquistato il centrale Dean Huijsen dal Bornemouth, il Real Madrid prepara il terzo colpo sul mercato in difesa per rinforzare la squadra del prossimo allenatore Xabi Alonso in vista del Mondiale per club negli Stati Uniti.

Infatti è un arrivo un nuovo terzino sinistro. Secondo il quotidiano AS, al 90% sarà Alvaro Carreras. Classe 2003, lo spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid per poi approdare nel 2020 al Manchester United. Il club inglese lo ha prestato prima al Preston Noth End, poi al Granada e quindi al Benfica, che nella scorsa estate lo ha riscattato a titolo definitivo per 6 milioni di euro. I portoghesi sono pronti a effetturare l'ennesima plusvalenza, visto che il Real Madrid è pronto a investire 50 milioni di euro per riprendersi Carreras.

Il suo ritorno chiuderebbe la porta a quello del nazionale francese del Milan, Theo Theo Hernandez. Sul quale rimane un possibile interesse da parte del Manchester United.