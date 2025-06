Un’occasione sfumata, una prestazione opaca e un’opportunità di scrivere ancora più a fuoco il proprio nome nella storia del Milan che si è dissolta come neve al sole. I rossoneri sono usciti sconfitti dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna, evidenziando quel tabù con il trofeo nazionale che dura da ormai 22 anni (l’ultima affermazione risale al lontano 2003, anno della conquista della sesta Champions League della propria storia). E fra i banchi degli imputati è tornato in auge il nome di Theo Hernandez, reo di aver tenuto in gioco Orsolini sulla rete decisiva firmata da Dan Ndoye nella cornice dell’Olimpico.

SI PROPONE – E così il futuro del laterale francese torna a essere un motivo di discussione in casa Milan, specialmente se legato alla notizia rilanciata da Marca nel corso della giornata odierna. Come infatti svelato dal quotidiano spagnolo, Theo Hernandez si è offerto al Real Madrid, in quello che sarebbe un ritorno per l’attuale terzino rossonero. Non è una novità che i Blancos siano alla ricerca di un laterale difensivo sinistro, con le opzioni Carreras e Kerkez che risultano essere i primi obiettivi per quella zona del campo.

LA SITUAZIONE CON IL MILAN – Theo Hernandez, ricordiamo, vive da mesi una situazione da tenere fortemente monitorata in casa Milan. È in stallo, infatti, la trattativa che riguarda il suo prolungamento contrattuale, con l’accordo con i rossoneri che andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Il calciatore transalpino ha sempre manifestato il proprio gradimento per continuare la sua avventura in quel di Milano, ma l’attuale stagione non all’altezza delle aspettative ha fatto nutrire più di qualche dubbio sul laterale arrivato nell’estate del 2019. Il management rossonero ha fatto capire all’entourage di Theo che le cifre del prossimo contratto saranno simili a quelle dell’attuale accordo (4,5 milioni di euro più bonus), senza alcun tipo di aumento e di adeguamento salariale.

L’IDEA DEL REAL MADRID – In questo contesto, il Real Madrid sta rivalutando l’idea di riportare Theo Hernandez nella capitale spagnola. Tuttavia, il profilo del classe ‘97 non è tra quelli principali sondati dalla dirigenza delle Merengues, che preferirebbe acquistare giocatori maggiormente futuribili come Kerkez o Carreras. Ma l’idea è sul piatto e intanto Theo si è offerto.