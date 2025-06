Milan, Theo Hernandez verso il “no” all’Al-Hilal: sondaggi da Liga e Premier League

Il Milan ha raggiunto un accordo totale con l’Al-Hilal per la cessione di Theo Hernandez a 30 milioni di base fissa più 5 di bonus. I contatti si sono intensificati nella giornata di ieri e il lavoro degli intermediari coinvolti nell’operazione hanno portato a un’intesa che soddisfa il club rossonero appieno. La cifra concordata per la cessione del nazionale francese era proprio di 30 milioni di euro.

VERSO IL NO - Tuttavia Theo Hernandez, tramite il suo entourage, sta facendo filtrare la sua volontà di rimanere in Europa, nel calcio che conta. L’offerta dell’Al-Hilal è di 18 milioni di euro netti più 2 di bonus. Numeri clamorosi, straordinari ma che non hanno acceso l’interesse del ragazzo che è sempre più orientato a dire “no”. La preferenza da parte del giocatore di una destinazione che gli permetta di continuare ad esprimersi in un campionato e in un contesto di alto livello lo aveva portato a sondare l'idea di fare ritorno al Real Madrid, "offrendosi" al suo vecchio club, senza però suscitare il gradimento dei blancos.

SONDAGGI - L’agente di Theo Hernández, l'avvocato Manuel GarciaQuilon, sta lavorando alacremente per trovare una soluzione importante al suo assistito. D’altronde con il Milan il rapporto volge al termine, considerando che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nell'estate del 2026 é saltata definitivamente. Nelle ultime ore, sul nazionale francese sono arrivati sondaggi da parte di Atletico Madrid, Newcastle e altre società tra Inghilterra e Spagna. Nulla di avanzato ma situazioni che andranno monitorate nei prossimi giorni anche perché il “no” di Theo all’Al Hilal sembra essere definitivo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui