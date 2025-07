Milan, Theo saluta Pioli: "Grazie per ciò che hai fatto per me. In bocca al lupo"

La notizia è ormai ufficiale: Stefano Pioli non è più l'allenatore del Milan, ma in tanti hanno voluto ricordare quanto fatto dall'allenatore con il club rossonero a partire dalla società che gli ha dedicato un bel video d'addio e passando per i suoi giocatori che, un poco alla volta, stanno celebrando questi anni vissuti sotto la sua gestione.

Fra questi c'è Theo Hernandez, uno dei talenti più cresciuti con Pioli in panchina, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo instagram ha voluto celebrare il lavoro fatto con l'allenatore.

Questo il suo messaggio: "Grazie mister per tutto quello che hai fatto per me e per questo Milan. Ti auguro un grande in bocca al lupo per il tuo futuro".