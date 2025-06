Milan, Thiaw non è convinto del Como: sensazioni negative sulla trattativa

I contatti tra Como e l'entourage di Thiaw non hanno portato a delle aperture da parte del difensore tedesco

Il Como di Cesc Fabregas accoglierà nelle prossime ore il talento spagnolo classe 2005 Jesus Rodriguez e vuole avanzare anche sugli altri obiettivi che si è prefissato. L'asse più caldo è quello con il Milan per Alvaro Morata e Malick Thiaw: lo spagnolo aspetta solo che Milan e Galatasaray risolvano il prestito per poi poter firmare per i larianI, discorso più complesso per il difensore tedesco.

VERSO IL NO - Tra Como e Milan l'accordo è stato trovato sulla base di 25 milioni di euro, bonus compresi. L'accordo è stato trovato nella scorsa settimana, facilitato dalla volontà di Thiaw di provare una nuova esperienza professionale dopo gli ultimi mesi molto difficili in rossonero. Malick ha fissato una priorità chiara per il suo futuro: vuole tornare in Bundesliga perché convinto di poter avere più chances di essere convocato nella nazionale tedesca. O quantomeno che giochi in una delle competizioni europee nella prossima stagione. Ecco perché, nonostante il forte corteggiamento, Thiaw è orientato a dire "No, grazie" alla ricca offerta del Como da circa 4 milioni di euro a stagione.

STRADA IN SALITA - Il Milan attende una comunicazione ufficiale, diretta da Thiaw sull'offerta del Como. Tare aveva già in mano la contromossa in caso di addio dell'ex Schalke 04: andare subito dal Parma per Giovanni Leoni. I 25 milioni di euro del potenziale incasso dal Como basterebbero per ottenere il "sì" del club emiliano per quello che viene considerato uno dei migliori difensori italiani in prospettiva. Ora, con l'Inter di nuovo in agguato, Tare dovrà capire quali strade percorrere per arrivare al giovane difensore italiano.