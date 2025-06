Milan, Tomori si candida per il Real Madrid: rapporto da ricostruire con Fonseca, cosa filtra sulla Juventus

Fonseca, in questi suoi primi tre mesi sulla panchina del Milan, ha scelto di usare il pugno duro con chi non si è allineato al nuovo corso. Ne sa qualcosa Tomori,che dall’episodio di Firenze (quando diede il pallone ad Abraham invece che al rigorista designato Pulisic) è rimasto in panchina per tre partite su quattro tra Serie A e Champions League. Una situazione nuova per il centrale inglese, che mai era stato messo così in discussione nelle sue prime quattro stagioni in rossonero.

CALO DI RENDIMENTO -Il 5 ottobre scorso Fonseca, nel corso di una conferenza stampa, aveva indicato in Gabbia e Tomori la coppia titolare dei centrali difensivi. Meno di un mese dopo questa teoria si è squagliata come neve al sole: Fikayo paga sia l’episodio di indisciplina di Firenze, sia un vistoso calo di rendimento che ha aveva fatto seguito al brutto finale della scorsa stagione.

TITOLARE CONTRO IL REAL - La sfida del Bernabeu contro il Real Madrid non sarà vissuta come una gita di piacere da parte del Milan. Sulla carta i Blancos sono nettamente favoriti, ma il Diavolo va alla ricerca di punti importanti per la qualificazione al turno successivo di Champions League. Ecco perché Fonseca dovrebbe affidarsi ai giocatori più esperti e rodati della rosa: dentro Leao e, molto probabilmente, anche Tomori.Il difensore inglese è in netto vantaggio su Pavlovic per quella che potrebbe diventare una grande occasione per riscrivere presente e futuro in rossonero.

CEDIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI -Il ciclo di Tomori al Milan potrebbe concludersi la prossima estate. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse da parte della Juventus, ma non ci sono conferme. L'ex Chelsea potrebbe fare ritorno in Premier League dove ha diversi estimatori. Per il Diavolo Fikayo è cedibile, ma solo con un’offerta importante, superiore ai 20 milioni di euro.

