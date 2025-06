Milan-Torino, non solo Ricci: si parla di altre operazioni, Colombo e Chukwueze nel mirino dei granata

Il Milan sta lavorando concretamente all’arrivo di nuovi rinforzi per alzare il tasso di qualità della formazione da regalare a Massimiliano Allegri. In particolar modo, è il centrocampo che sta vivendo una situazione di rivoluzione totale: dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, i rossoneri hanno individuato in Xhaka, Jashari, Javi Guerra e Samuele Ricci i profili con cui riempire le caselle mancanti in mediana.

VICINA LA CHIUSURA PER RICCI – Ed è proprio il centrocampista del Torino quello più vicino a vestire la maglia rossonera: come raccontato da Calciomercato.com, Milan e Torino stanno ragionando su una cifra finale di 25 milioni di euro per il trasferimento del classe 2001 in quel del capoluogo lombardo. Ricci, infatti, ha già un accordo in essere con il club di Via Aldo Rossi per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.

POSSIBILI CONTROPARTITE - Siamo dunque vicini alla chiusura. Intanto, le due società stanno valutando anche il possibile inserimento di alcune contropartite che diventerebbero operazioni slegate a quella di Ricci: al club granata di Urbano Cairo potrebbero interessare i profili di Lorenzo Colombo, Warren Bondo, Filippo Terracciano e Samuel Chukwueze.