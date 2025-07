Milan, torna l'idea De Zerbi

Undici partite per chiudere al meglio e poi dirsi addio. Sergio Conceicao sa che ha poche, se non nulle, speranze di rimanere sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. L'idea dei dirigenti milanisti è quella di arrivare fino al termine della stagione con l'ex Porto in panchina. Poi sarà addio con le strade del tecnico portoghese e quelle del Milan che si separeranno dopo appena sei mesi.

ORGOGLIO E COPPA ITALIA - Fuori dalla Champions e con una classifica che dice nono posto, l'unico obiettivo rimasto è la vittoria della Coppa Italia. Il Milan avrà un doppio derby contro l'Inter in semifinale che rappresenta l'ultimo modo per salvare almeno in parte una stagione mediocre sotto tutti i punti di vista. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sperano che almeno in quelle due sfide la squadra possa avere una reazione di orgoglio, convinti che il vero Milan non è quello che si sta vedendo nelle ultime, disastrose, settimane.

DE ZERBI CANDIDATO -Un nome che torna a risuonare con forza per la panchina del Milan della prossima stagione è quello di Roberto De Zerbi. il tecnico bresciano sta facendo molto bene al Marsiglia, attualmente secondo in classifica in Ligue 1, ma potrebbe cambiare aria a fine stagione. E la chiamata del club rossonero non lo lascerebbe indifferente, anzi. Giovanili rossonere da calciatore, nome che riscuoterebbe anche un buon consenso nella tifoseria. Al Milan piace perché ha dimostrato di saper reggere le pressionioltre per una rinomata capacità di far giocare bene le sue squadre. E questo Milan deve riaccendere l’entusiasmo, far sognare i propri tifosi. E vincere, ovviamente.

