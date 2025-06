Il Milan ha messo gli occhi sul miglior giocatore del campionato belga. Ardon Jashari è un 2002 del Bruges, nazionalità svizzero - ha anche il passaporto macedone - e centrocampista box to box che ha rubato l'occhio agli scout rossoneri. Le relazioni sono tutte positive, il Milan è sulle sue tracce da mesi e già da tempo sta portando avanti i contatti per provare a portarlo in Italia. Tare è al lavoro per avvicinarsi alla richiesta, il giocatore ha dato apertura al trasferimento ma su di lui ci sono anche società estere.

MILAN, TRATTATIVA COL BRUGES PER JASHARI: I DETTAGLI - L'indiscrezione dell'interesse da parte del Milan è arrivata da Sportitalia, oggi tra la valutazione che fa il Bruges del giocatore e quella del Milan ballano circa 8 milioni: 35 la richiesta, 27 la proposta. Una distanza che si proverà a ridurre nei prossimi giorni, i contatti sono continui anche se non filtra grande ottimismo per una riuscita positiva dell'operazione. Sul giocatore c'era anche la Juventus che l'aveva seguito nella scorsa stagione, ma con l'addio di Cristiano Giuntoli per i bianconeri è diventata una pista più fredda.

I NUMERI DI JASHARI CON IL BRUGES - Jashari è una mezz'ala moderna di grande prospettiva, 23 anni tra un mese e mezzo e più di 50 partite nell'ultima stagione tra campionato e coppe, tre gol e sei assist più altri due in nazionale in un'amichevole contro gli Stati Uniti; al primo anno in Belgio ha giocato la sua seconda miglior stagione in carriera dopo l'ultima di cinque giocate nel Lucerna, club dove ha fatto tutte le giovanili. Contratto in scadenza nel 2029 e nessuno sconto da parte del Bruges, intanto il Milan spinge per Ardon Jashari.