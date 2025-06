Milan, trattativa in fase molto avanzata per Ricci

Il Milan è molto vicino a chiudere il colpo Samuele Ricci dal Torino. I contatti di questa mattina tra la dirigenza granata e quella rossonera hanno portato a un'accelerazione forte, probabilmente decisiva. L'accordo tra le parti è quasi fatto, vanno limati solo alcuni dettagli.

SCONTO GRANATA - Igli Tare lavora su più tavoli alla ricerca delle caratteristiche giuste per il gioco di Max Allegri. La candidatura di Ricci però nasce da lontano perché il club rossonero aveva già provato a prendere il talentuoso centrocampista del Torino nel mercato di gennaio. Decisiva è stata la strategia del Diavolo che ha rallentato nelle ultime settimane chiedendo al Torino uno sconto importante sulla prima valutazione da 33 milioni di euro. Sconto che poi è arrivato puntualmente.

LE CIFRE - La trattativa tra Milan e Torino è in una fase molto avanzata tanto che potrebbe concludersi già nelle prossime ore. La cifra sulla quale i due club stanno trovando un accordo definitivo è di 25 milioni di euro, bonus inclusi. Contatti continui sull'asse Milano-Torino, il Diavolo vuole chiudere Ricci prima che possano muoversi altri club italiani come Napoli e Inter.

ACCORDO CON IL GIOCATORE- Ricci è in attesa del via libera per raggiungere Milano e sottoporsi alle visite mediche con il Milan. L'accordo con il club rossonero era stato trovato da gennaio per un contratto di 4 anni, ora mancano solo gli ultimi passaggi.