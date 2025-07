Milan, tre club di Premier League su Musah

In stand-by la trattativa con il Napoli: l'entourage di Musah lo propone alla Premier League e il Milan chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

Yunus Musah è destinato a lasciare il Milan. Il centrocampista statunitense non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri e può essere sacrificato sull’altare del mercato. Nel corso delle scorse settimane, sembrava essere ben avviata la trattativa per portare l’ex Valencia alla corte di Antonio Conte in quel di Napoli.

I dialoghi si sono bloccati sulla questione dei bonus e i due club sono rimasti, fin qui, fermi sulle proprie posizioni. L'agente e l'intermediario stanno cercando di mantenere vivo il discorso con la convinzione di arrivare al traguardo tra qualche settimana.

Ricordando come il Milan continui a chiedere una cifra che si avvicini sensibilmente ai 30 milioni di euro, possiamo svelare come sullo statunitense può piombare al Premier League. Il suo entourage lo ha proposto a tre club: West Ham, Nottingham Forest e Wolverhampton, come svelato da Calciomercato.com, ma a oggi non è ancora giunta alcuna offerta ufficiale alla dirigenza rossonera.