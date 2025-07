Milan, tutto sul rinnovo di Theo Hernandez: dietrofront a gennaio, nuove tempistiche e messaggio dell’agente

Un’annata storta può capitare a qualsiasi giocatore, quella di Theo Hernandez può essere considerata la peggiore della carriera perché per l’esperienza negativa all’Alaves c’erano almeno l’alibi della giovanissima età. Il terzino francese non riesce a performare come vorrebbe e dovrebbe, limitato da fattori che gli hanno tolto quella serenità che lo portava a prestazione da top mondiale nel ruolo. Tra questi fattori c’è sicuramente la lunga trattativa per il rinnovo del contratto che si è rilevata un sali e scendi con il Milan.

PICCOLO GIALLO - Tra dicembre e gennaio la trattativa per il prolungamento del contratto di Theo Hernandez con il Milan sembrava a un passo dalla svolta: in principio l’incontro a Casa Milan tra l’agente del numero 19 rossonero, Manuel Garcia Quilon, e il CEO Giorgio Furlani per definire i dettagli del Decreto Crescita, poi il contatto telefonico post finale della Supercoppa Italiana contro l’Inter che sembrava quello risolutivo. In realtà si è poi trasformato nell’ultimo confronto tra le parti. Cosa è cambiato da quel momento? La negoziazione ha iniziato ad assumere le sembianze di un film giallo con l’accordo, a sorpresa, tra il Milan e Como per 50 milioni reso vano dal rifiuto dell’ex Real Madrid.

DELUSIONE- Theo Hernandez non ha cambiato idea nemmeno di fronte alle tante critiche che gli sono state mosse i dai suoi tifosi nell’ultimo periodo: la priorità resta quella di giocare ancora nel Milan. Magari con un contratto più lungo rispetto a quello attuale che scadrà nel luglio del 2026. La sensazione è che oggi non ci siano le condizioni per concludere la trattativa. Da una parte c’è la delusione del francese che non ha gradito la trattativa con il Como, dall’altra la fase di riflessione del Milan che non è sicuro di impegnarsi in un accordo così importante dal punto di vista economico anche perché, molto probabilmente, non potrà contare sugli introiti della Champions League nella prossima stagione.

DIPENDERÀ DAL NUOVO DS- Nei giorni scorsi l’entourage di Theo Hernandez ha fatto sapere che il suo assistito ha intenzione di rimanere al Milan anche senza rinnovo del contratto. E per il club rossonero il rischio di perdere uno dei suoi giocatori più importanti a zero sarebbe da scongiurare in ogni modo. Una situazione complessa, difficile e che sarà risolta dal nuovo direttore sportivo. A quest’ultimo spetteranno le valutazioni su Theo Hernández, se ripartire o meno con un progetto che vede ancora il francese al centro e con un ruolo da protagonista. Ecco perché si dovrà attendere ancora più di un mese per arrivare alla definizione del caso Theo Hernandez.

