Milan, tutto sul nuovo ds: le richieste di Tare e Paratici, il ruolo di Moncada e l'imbarazzo di Furlani

Il Milan non riesce più a vincere una partita in campionato, sopraffatto da una crisi che non sembra avere una fine. Fuori dal rettangolo verde di gioco, sta andando in scena un'altra partita di una importanza capitaleper il futuro del club rossonero, che è quella relativa alla nomina del nuovo direttore sportivo. Dopo aver scartato l'opzione François-Joseph Modesto, caldeggiata da Geoffrey Moncada, e memorizzata la difficoltà per arrivare ad Andrea Berta (promesso sposo dell'Arsenal), nella lista del Diavolosono rimasti due candidati forti: Fabio Paratici e Igli Tare. In via Aldo Rossi sono giorni di riflessione perché questa è una scelta che non può essere assolutamente sbagliata (così come quella del prossimo allenatore). NIENTE MILAN, BERTA RIPARTE DALLA PREMIER LEAGUE



LONDRA CENTRALE - Londra è diventata il centro nevralgico del nuovo mondo rossonero. Proprio nella capitale inglese, Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale hanno incontrato sia Fabio Paratici che Igli Tare. Incontri che hanno creato un forte imbarazzo con Giorgio Furlani, che si è sentito scavalcato da quella che è diventata una corrente politica opposta alla sua. In questo contesto, le dichiarazioni rese dell'amministratore delegato nell'immediato post-partita contro la Lazio a Dazn ("Nessuna decisione sul ds è stata presa, tutte passano da me) assumono un valore politico chiaro, così come lo è il destinatario.



LINEA PARATICI - Partiamo da una notizia centrale: Fabio Paratici ha dato ampia disponibilità a prendere la direzione dell'area sportiva. L'ex di Juventus e Tottenham però ha espresso quelle che sono le sue richieste per arrivare a un accordo di lunga durata: comando di tutta l'area sportiva, scelta del team di collaboratori e nessuna interferenza in una struttura dove è essenziale la chiarezza sui ruoli e le relative aree di competenza. L'eventuale nomina del dirigente piacentino potrebbe ridimensione Geoffrey Moncada.