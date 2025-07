Milan-Udinese, la MOVIOLA: espulso Reijnders, il Var annulla due gol ai friulani. Kabasele chiede un rigore

Milan e Udinese si affrontano nell'ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle ore 18, dirige l'incontro Daniele Chiffi della Sezione di Padova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.

MILAN - UDINESESabato 19/10 h. 18.00

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Dei Giudici - Yoshikawa

Quarto ufficiale: Cosso

VAR: Mariani

AVAR: La Penna

90+7' - Altro gol annullato all'Udinese: Kabasele segna l'1-1 dopo un'azione rocambolesca (respinta di Maignan su conclusione di Ekkelenkamp), ma Chiffi viene richiamato dal VAR all'on field review e la rete viene cancellata per fuorigioco passivo di Ekkelenkamp. Perché Chiffi è stato richiamato all'on field review se si è trattato di un fuorigioco? Perché, spiega Marelli a DAZN, in questo caso Ekkelenkamp parte da posizione di fuorigioco ma nella prima occasione non tocca direttamente il pallone ma disturba l'intervento di Thiaw, per poi calciare la sfera in un secondo momento dopo un rimpallo: l'arbitro, in questa situazione, deve valutare in maniera soggettiva se il centrocampista dell'Udinese tragga vantaggio dalla sua posizione ed è proprio questa la valutazione finale di Chiffi, che dunque dopo aver rivisto l'azione cancella il gol.

89' - Giallo a Maignan per perdita di tempo.

82' - Ammonito Lucca per proteste.

63' - Altro duro intervento di Touré su Chukwueze, anche in questo caso Chiffi non estrae il cartellino. Protestano i rossoneri.

62' - L'Udinese chiede un altro rigore per un presunto mani di Pavlovic, ma il braccio è aderente al corpo.

59' - L'Udinese chiede rigore per un contatto tra Kabasele e Pavlovic in area rossonera, check del VAR ma è tutto regolare.

51' - Touré ferma Chukwueze con un netto pestone, Chiffi fischia il fallo ma non estrae cartellini. Check del VAR, che non interviene per assegnare il rosso per step on foot. Decisione dubbia.

49' - Ammonito Terracciano per un netto fallo su Ehizibue.

44' - Annullato un gol all'Udinese. Ehizibue fa 1-1 di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell'esterno dei friulani. Check del VAR che conferma la posizione di offside per questione di millimetri.

43' - Arriva il giallo per Bijol: altro evidente fallo a centrocampo su Morata dopo aver subito tunnel, questa volta Chiffi estrae il cartellino per il capitano dell'Udinese.

34' - Bijol ferma Morata con un fallo evidente, Chiffi fischia la punizione per il Milan ma non estrae il cartellino giallo: proteste veementi dei giocatori rossoneri e del pubblico di San Siro.

29' - Il Milan resta in dieci, espulso Tijjani Reijnders: lieve contatto tra le gambe del centrocampista olandese e di Lovric, che cade a terra al limite dell'area mentre è lanciato verso la porta di Maignan. Chiara occasione da rete, Chiffi estrae il rosso diretto e il VAR conferma. Protestano giocatori e tifosi rossoneri.