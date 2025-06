Milan, ufficiale l'addio a Jovic: ora può chiudere con il Cruz Azul, parti vicine

Ora è ufficiale: il Milan saluta Luka Jovic. Continua la serie di addii alla maglia rossonera: dopo che nel corso delle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi ha annunciato la separazione da Joao Felix, Kyle Walker, Riccardo Sottil e Tammy Abraham, ecco che con un nuovo post apparso sui propri profili social ufficiali, la società meneghina ha sancito anche l’addio con il centravanti serbo.

Una notizia alla quale mancava solamente l’ufficialità – arrivata proprio in questi minuti – dato che il Milan aveva già deciso di non esercitare la facoltà di prolungare l’accordo per un’ulteriore annata. Scaduta la finestra per tale rinnovo, si è atteso questi ultimi giorni prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione per salutare Jovic (che in passato aveva richiesto un nuovo contratto biennale da 1,3 milioni di euro netti).

Jovic saluta così il Milan dopo due stagioni in cui ha disputato complessivamente 47 partite, in cui ha messo a segno 13 reti e posto a referto 2 assist. Per l’ex attaccante di Fiorentina e Real Madrid si aprono ora le porte per una nuova avventura professionale: il classe 1997, infatti, è sempre più vicino a trasferirsi in Messico, in particolar modo al Cruz Azul. Parti davvero vicine dopo gli ultimi contatti e dalla società centro-americana filtra sempre più ottimismo per il suo arrivo a parametro zero.