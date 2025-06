Milan, ufficiale il saluto a Walker: il messaggio del club

"It’s been a pleasure, Kyle!". Con un messaggio su Instagram, il Milan saluta Kyle Walker, giunto alla fine del prestito semestrale dal Manchester City e quindi alla fine della sua breve avventura in rossonero, che non avrà un seguito nella prossima stagione.

Il difensore inglese, classe 1990, lascia il Milan dopo aver raccolto 16 presenze da gennai in poi, così suddivise: 11 nel campionato di Serie A, 3 in Coppa Italia e 2 in Champions League. Per Walker nessun goal all'attivo e una ammonizione. Il totale dei minuti in campo con la maglia rossonera è di 1.046. Due gli infortuni patiti nella sua permanenza a Milanello: muscolare a una coscia e traumatico a un braccio.